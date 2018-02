"Zet geen enkele kinderfoto meer online"

Zet geen enkele foto of video van je kind meer online. Dat vraagt UnieKO, de koepel van zelfstandige kinderopvangers. “Weegt het vissen naar complimenten op tegen de veiligheid wanneer we kinderfoto’s online zetten?”, vraagt UnieKO zich af in een persbericht.

Begin dit jaar ontstond er heel wat ophef toen bleek dat pedofielen foto’s van Belgische kinderen van onder andere Facebook haalden en ze deelden op een Russische website.

UnieKO kent de problematiek en doet daarom nu deze drastische oproep. Daarom lanceert de vereniging de actie ‘Ik zet geen kinderfoto’s openbaar’ en ze hoopt dat de Vlaming de oproep volgt.

