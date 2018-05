Zes relschoppers Roeselare opgepakt

Bij de rellen na de mars tegen politiegeweld in Roeselare zijn zes relschoppers opgepakt. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Eén van hen wordt gerechtelijk vervolgd voor poging tot doodslag omdat hij een steen van dichtbij naar de politie wierp.

De man die gerechtelijk is opgepakt stond de politie op te wachten op een hoek van het stationsplein. “Die man had een steen bij zich en wierp die vanop een vijftal meter naar de politie”, bevestigt Carl Vyncke van de lokale politie Riho aan VTM Nieuws.

Klemgereden

“De man had duidelijk de bedoeling om de agent te doden.” Toen de man zag dat de politieagent de steen met zijn schild kon afweren, gooide hij een andere steen. Ook deze kon de agent ontwijken. De man kon vluchten, maar werd later op de avond klemgereden door de politie toen hij met zijn auto wou vertrekken. De man is geïdentificeerd, het parket moet nu beslissen wat met hem gebeurt.

Naast de man die gerechtelijk opgepakt is, werden nog vijf andere mensen gearresteerd. Ze werden bestuurlijk aangehouden en brachten de nacht in een politiecel door, maar mochten ondertussen beschikken.

"Onaanvaardbaar"

“Ik ben geschokt dat in een manifestatie tegen geweld een twintigtal heethoofden het toch nodig vond om geweld te gebruiken. Dat is onaanvaardbaar in onze stad”, reageert burgemeester Kris Declercq (CD&V) aan VTM NIEUWS.

Rellen

Er trokken gisteren ongeveer 350 mensen door de straten van Roeselare voor de Guineeër Lamine Bangoura. Die overleed twee weken geleden, toen de politie hem uit zijn huis zette. De politie was gisteravond massaal aanwezig tijdens de mars, maar toch kwam het tot rellen.

