Zes Belgische kinderen van IS-strijders zijn aangekomen in België

De zes Belgische IS-kinderen die vanuit de Syrische vluchtelingenkampen naar ons land worden teruggebracht, zijn geland op de militaire luchthaven van Melsbroek. Dat zegt ook minister van Buitenlandse Zaken Reynders in een tweet.

The 6 children from #Syria have just arrived in our country. I thank @BelgiumMFA @BelgiumDefence @policefederale @SanteBelgique for this humanitarian operation. The children are now being monitored and supervised by the competent local state attorneys & youth support services.