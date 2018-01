Zelzate: Vrouw sterft na botsing met truck

In het Oost-Vlaamse Zelzate is vanavond een 75-jarige autobestuurster om het leven gekomen toen ze was ingereden op een vrachtwagen. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt het ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 19 uur op de Beneluxlaan (N474) ter hoogte van de Zelzatebrug. De auto reed achteraan in op een vrachtwagen, maar de omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De vrouw in de wagen overleefde het ongeval niet. De N474 was een tijdlang in beide richting versperd maar is intussen opnieuw vrij, meldt de federale politie.