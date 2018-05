Zelfrijdende auto's vanaf nu alleen op weg

Autoconstructeurs en technologiebedrijven mogen vanaf vandaag op Belgische wegen testen uitvoeren met zelfrijdende wagens. Ze moeten daarvoor eerst een aanvraag indienen bij de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Tot nu toe mocht dat enkel met een bestuurder aan boord, die dan zou ingrijpen als het fout loopt. Het is de bedoeling dat ons land een voorloper wordt binnen Europa.

De FOD Mobiliteit wijst er in een bericht op haar site op dat voor de ontwikkeling van deze voertuigen gecontroleerde experimenten nodig zijn. Daartoe is nu een extra bepaling opgenomen in de verkeerscode, die de minister van Mobiliteit of zijn afgevaardigde toelaat om "onder vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd" af te wijken van om het even welke regel van het verkeersreglement.

"Er zijn geen verdere beperkingen opgelijst, omdat dat te beperkend zou zijn", zegt FOD Mobiliteit-woordvoerder Sven Heyndrickx. "Het is onmogelijk nu te voorspellen wat de innovaties over één of twee jaar zullen zijn." Eind april zijn er bij de FOD Mobiliteit nog geen aanvragen binnengekomen. België is, volgens de overheidsdienst, een van de eerste Europese landen dat dit soort testen op de openbare weg toelaat.