Zeldzame 'ponyezel' geboren in Beernem

Noem het gerust een wonder van de natuur: in een stal in Beernem is zaterdag een ‘ponyezel’ geboren, een kruising tussen een pony en een ezel.

Het zeldzame diertje huppelt rond op het hof van de familie Bonamie. De vader is een ezel, de moeder een shetlandpony. Na een dracht van meer dan 11 maanden is de kruising tussen beide het merkwaardige resultaat. “We kregen van de dierenarts te horen dat de kans dat zo’n dracht en geboorte tot een goed einde komen, nauwelijks één op honderd is”, zegt Heleen Bonamie.

Voor de familie was het zelf ook een verrassing. “Toen de pony een dikkere buik kreeg, wisten we dat er iets aan de hand was. Het resultaat is echt wel schattig.”

Een ponyezel wordt niet vaak geboren. De laatst bekende geboorte dateert van 2015 in Lo-Reninge.