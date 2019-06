Zeldzame ‘nachtwolken’ zorgen voor spectaculaire beelden

Wie vannacht toevallig nog wakker was, kon een bijzonder natuurverschijnsel aanschouwen. In Vlaanderen én in Nederland zorgden ‘lichtende nachtwolken’ voor een fraai schouwspel. Op sociale deelden mensen massaal foto’s en video’s van het fenomeen.

Maar wat zijn die lichtende nachtwolken? Het verschijnsel komt alleen tussen mei en juli voor. Wolken die zeer hoog in de atmosfeer hangen worden daarbij verlicht door de zon, wanneer die al even onder is. Daardoor krijgen de wolken een opvallend witte kleur.