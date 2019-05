Zeldzame monniksgier opgedoken in ons land

In Schriek bij Heist-op-den- Berg is een zeldzame monniksgier gespot. Het is pas de tweede keer dat zo'n beest te zien is in ons land.

De gier heeft een naam: Brinzola. Het is een een vrouwtje dat vorig jaar verzwakt werd gevonden in Spanje. Het beest werd gevangen en overgebracht naar een revalidatiecentrum speciaal voor monniksgieren. Na negen maanden in het centrum, in oktober vorig jaar, werd Brinzola vrijgelaten.

Ze heeft een zender zodat het centrum de verplaatsingen van de vogel kan volgen. Het is pas de tweede keer dat de wilde monniksgier in ons land te zien is.

De monniksgier heeft een vleugelspanwijdte van ruim 2,5 meter. Het is de grootste roofvogel van Europa. De beesten leven in droge, woeste bergen en uitgestrekte laaglandbossen met heuvels en rotspunten.

Monniksgieren kunnen met hun snavel makkelijk dode schapen of geiten openscheuren. In de hele wereld leven er naar schatting nog tussen de 7500 en de 10.500 paar. Ze sterven vooral doordat ze eten van vergiftigd aas.