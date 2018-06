Zeldzame F-16-escorte boven België

Enkele opmerkzame spotters zagen vanmiddag een vliegtuigescorte boven ons land. Een vliegtuig werd geëscorteerd door twee F-16’s. Dat deden ze omdat de Australische gouverneur-generaal, een gezant van de Britse Queen, op staatsbezoek is, zo bevestigt het Belgisch leger aan VTM NIEUWS.

Als een staatshoofd voor het eerst op bezoek komt in ons land, krijgt hij een militaire erebegeleiding. Heel wat staatshoofden weigeren dat, zelfs Trump vroeg geen F-16’s.

De Australische gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove weigerde de vliegtuigescorte dus niet. Ze werd onder meer gespot boven Sint-Truiden en enkele Waalse gemeentes.

Zijn naam doet niet meteen een belletje rinkelen, maar in Australië vertegenwoordigt Sir Peter Cosgrove de kroon. Officieel is de Britse Queen Elizabeth er nog het staatshoofd, maar Cosgrove is er wel de hoogst uitvoerende macht.

Drie dagen

Hij blijft drie dagen in België. Het bezoek begon vanmiddag met een receptie bij Koning Filip en Koningin Mathilde in het Paleis. Morgen brengt Cosgrove een bezoek aan het graf van de onbekende soldaat. Hij gaat ook nog langs bij Philippe Close, de burgemeester van Brussel, en in Oostende.