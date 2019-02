Zeker zeventien doden bij brand in Indiaas hotel

Zeker zeventien mensen zijn om het leven gekomen bij een brand in een hotel in het centrum van de Indiase stad New Delhi. Onder de slachtoffers zijn ook een vrouw en een kind.

De brandweermannen kregen de brand in het hotel Arpit Palace na enkele uren blussen onder controle. Vijfendertig mensen konden uit het gebouw worden gered. Er zouden drie gewonden zijn.

Lichterlaaie

Op beelden van de brand was te zien hoe de bovenste verdieping van het hotel in lichterlaaie stond. De vrouw en het kind zouden gestorven zijn toen ze uit het raam sprongen om aan de vlammen te ontkomen.

Veiligheidsregels worden aan de laars gelapt

Accidentele branden komen regelmatig voor in India. De veiligheidsregels zijn niet erg streng en worden vaak ook niet gevolgd.

December ook al een zware brand

In december kwamen nog acht mensen om en vielen er meer dan honderd gewonden bij een brand in een ziekenhuis in Mumbai.