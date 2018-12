Zeker 65.000 betogers in grootste klimaatmars ooit in ons land

De klimaatmars Claim The Climate heeft de kaap van de 65.000 deelnemers bereikt, bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Van hen kwamen liefst 34.000 mensen met de trein. De organisatie zelf spreekt van 70.000 tot 75.000 deelnemers, omdat heel wat mensen tijdens de mars inpikten.

Van bij het vertrek werd duidelijk dat de klimaatmobilisatie een enorm succes was. In totaal trokken zeker 65.000 mensen, onder wie 5.000 fietsers, door de Brusselse straten. Samen willen ze duidelijk maken dat de Belgische regering meer ambitie moet tonen in haar klimaatbeleid. De mensenmassa overspoelt intussen het eindpunt in het Jubelpark. Nog tot 18 uur vinden daar concerten en andere spektakels plaats. Omstreeks 16.15 uur zullen de organisatoren de deelnemers toespreken.

Speciaal ticket

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB maakte haar volledige netwerk gratis en de treinmaatschappij NMBS bood een speciaal ticket van 5 euro aan. Dat blijkt nu al een enorm succes, want 34.000 personen kwamen met de trein naar de hoofdstad. In het treinstation Brussel-Noord moesten treinen tegengehouden worden omdat er te veel mensen waren in het station.

De aanleiding voor de klimaatmars is de internationale klimaattop COP24, die in Polen begint. Met het massale protest eisen de betogers dat de Belgische politici meer ambitie tonen voor een doorgedreven nationaal klimaatbeleid op korte én lange termijn. Zo moet de opwarming van het klimaat beperkt blijven tot 1,5°C, zoals in het akkoord van Parijs staat.

Verrassingsoptredens

De betogers verzamelden zondag in de buurt van het station Brussel-Noord, waar de optocht om 13 uur vertrok. Van daaruit ging het via de Koning Albert II-laan, langs Kruidtuin en Madou, over de Wetstraat en het Schumanplein, om dan te eindigen in het Jubelpark. Daar vinden vanaf 15 uur enkele verrassingsoptredens plaats.