"Zeker 2.800 mensen" lopen mee in Witte Mars voor slachtoffers

Precies 33 jaar na de laatste aanslag van de Bende Van Nijvel op de Delhaize in Aalst, waarbij acht doden vielen, trekt een Witte Mars door de stad. Het is een stille optocht door Aalst, die gericht is tegen de werking van justitie en hoe die met slachtoffers omgaat.

Niet alleen de slachtoffers van de Bende van Nijvel, maar ook die van Dutroux en van de aanslagen van Zaventem en Brussel zullen aan de Witte Mars deelnemen. Volgens burgemeester Christoph D’Haese lopen zeker 2.800 mensen mee in de Witte Mars, maar dat is nog geen officieel cijfer.