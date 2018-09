Zeker 190 vluchten geschrapt door “grootste staking ooit” bij Ryanair

Vliegtuigmaatschappij Ryanair ziet zich genoodzaakt om vrijdag 190 vluchten te schrappen door de internationale staking die komende vrijdag bij het bedrijf plaatsvindt. Dat heeft de lagekostenmaatschappij vandaag bekendgemaakt.

Komende vrijdag zal het cabinepersoneel van Ryanair in vijf landen (België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal) het werk neerleggen. Die staking, aangekondigd als “de grootste ooit” bij Ryanair, zal alvast voor 190 geschrapte vluchten zorgen, zo laat het bedrijf vandaag weten. Alle getroffen klanten hebben e-mails en sms-berichten ontvangen, zegt de Ierse luchtvaartmaatschappij.

Volgens Ryanair gaat het om 8 procent van zijn vluchten op vrijdag. De maatschappij spreekt van een “onnodige” staking door “een kleine minderheid van het cabinepersoneel” in de vijf landen.

Onderhandelingen

De directie van Ryanair zegt dat er vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen met de vakbonden. Zo werden er overeenkomsten gesloten in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland, zegt ze.

“Ryanair heeft in de voorbije twee weken de pilotenvakbonden in België, Nederland, Spanje, Portugal en Duitsland aangeschreven om hen uit te nodigen om te onderhandelen over gelijkaardige akkoorden als dat met (vakbond) Forsa in Ierland, voor zowel piloten als cabinepersoneel”, luidt het.