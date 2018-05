Zeeman mag Devils-sokken niet verkopen

De winkels van de Nederlandse keten Zeeman hebben alle sokken van de Rode Duivels uit de rekken moeten halen. Volgens de voetbalbond mag niet iedereen het merk zomaar gebruiken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond diende een klacht in bij de FOD Economie nadat Zeeman vorige week uitpakte met de Red Devils-sokken. Bij de voetbalbond waren ze daar allesbehalve tevreden mee. “De Rode Duivels zijn een beschermd merk, niet iedereen mag die naam zomaar gebruiken.”

De FOD Economie stuurde een inspectieteam naar een winkel in Antwerpen. Na het onderzoek werd beslist dat Zeeman alle Red Devils-sokken uit de rekken moest halen. "Dat hebben we dan ook meteen gedaan", zegt woordvoerster Caroline Van Turennout. "Al onze winkeluitbaters zijn onmiddellijk op de hoogte gebracht. We hopen vandaag de verantwoordelijken van de voetbalbond te kunnen spreken om alsnog tot een vergelijk te komen."

'Red Devils'

Volgens Zeeman hadden ze zich op voorhand nochtans geïnformeerd. "We wisten dat de benamingen 'Rode Duivels', 'Diables Rouges' en 'Belgian Red Devils' beschermd waren. We gingen ervan uit dat 'Red Devils' wel vrij gebruikt mocht worden."

Het is niet de eerste keer dat de voetbalbond optreedt tegen merkinbreuken. Twee jaar geleden betrapte de FOD Economie zeker vijftien bedrijven die de regels niet respecteerden.

Foto: Archief