Zeehond verstrikt in visnet bevrijd in Lombardsijde

Op het strand van Lombardsijde hebben wandelaars vanmiddag een zeehondje uit een visnet bevrijd. Het dier lag al een tijd op het strand, verstrikt in het net.

Martine Meeus en haar man waren op het strand aan het wandelen toen ze aan de waterlijn een visnet zag liggen. Aangezien Martine lid is van de Proper Strand Lopers, vrijwilligers die het strand opruimen, wou ze het net daar weghalen. "Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat er een zeehond in het net verstrikt zat, het net zat volledig vast rond zijn nek", zegt Martine Meeus aan VTM NIEUWS.

"Met een schaar hebben we het net voorzichtig weggeknipt", zegt Martine. "Dat is vrij snel gelukt. We kregen daarbij ook hulp van een militair van het kamp van Lombardsijde. De zeehond was niet gewond en raakte daarna op eigen kracht terug in zee. Het was nog een jong dier."

Visnetten vormen een groot gevaar voor zeezoogdieren. Ze kunnen er in vastraken, en er zelfs door stikken. In het verleden zijn daardoor al zeehonden gestorven.