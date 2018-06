Zeehond bezwijkt door touw rond hals

Op het strand van Wenduine is een dode grijze zeehond aangespoeld die verstrikt is geraakt in een nylon touw. Volgens marien biologen moet het dier enorm geleden hebben.

Marien bioloog Jan Haelters van het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen vond rond de hals van de zeehond een kluwen van nylondraden. “Door de groei van het dier heeft het touw een steeds diepere wonde gemaakt”, zegt Jan Haelters. “Het touw ging eerst door zijn huid en dan door het vetweefsel. Toen het touw ook zijn spierweefsel aantastte, is het dier bezweken. De zeehond moet enorm afgezien hebben."

Zwerfvuil

De zeehond spoelde gisteren aan op het strand, maar het dier is wellicht al enkele weken gestorven. “De zeehond was in staat van ontbinding”, zegt Haelters nog. “Het weefsel waar het touw vastzat is het eerst weggerot. Het is niet zeker om welk touw het gaat, mogelijk is het gebruikt door vissers.”

De laatste maanden spoelen wel meer dode zeehonden aan op onze stranden. Dit komt omdat de populatie zeehonden voor onze kust toegenomen is. Af en toe raakt een zeehond verstrikt in een touw. “Dat kan tot enorme misvormingen leiden, en soms ook tot de dood”, zegt Haelters. "Dit illustreert dat zwerfvuil ook bij ons slachtoffers maakt onder de mariene fauna. Onder meer daarom blijft het belangrijk om iedereen te informeren over de problematiek van afval in zee.”

Foto's: Strandreddingsdienst De Haan/Wenduine en Jan Haelters/KBIN