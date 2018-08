Zee overspoelt auto strandredders

Een terreinwagen van de reddingsdienst van De Haan is totaal verloren nadat die werd overspoeld door het opkomende zeewater.

De foto’s werden gisteren genomen vanuit een appartement op de dijk van Wenduine. “Een redder had zich vastgereden op het strand”, zegt hoofdredder Bas Vanhaecke. “We probeerden het voertuig eerst zelf los te maken, toen dat niet lukte hebben we er een tractor van de surfclub bij geroepen om ons voertuig te proberen lostrekken. Maar het was al te laat. Het water kwam heel snel op.”

Brute pech

De wagen werd bijna helemaal in zee ondergedompeld. Uiteindelijk kon die met een touw nog op het droog zand getrokken worden, maar toch is de schade heel groot. “De terreinwagen is helemaal verloren”, zegt de hoofdredder nog. “Dat is spijtig, al was dit wel het laatste jaar dat we ermee zouden rijden. Volgend jaar krijgen we hoe dan ook een nieuwe van de gemeente.

De hoofdredder benadrukt dat de redder die zich vastreed geen fout heeft gemaakt. “Het gaat om een heel gedreven en ervaren redder. Hij heeft gewoon brute pech gehad. Het is jammer dat dit moet gebeuren, na een echte topzomer. Het was een geslaagd seizoen. We hebben het heel druk gehad, maar er waren geen verdrinkingen.”