Zebra geboren in zoo van Planckendael

In de zoo van Planckendael is op 17 november een kleine zebra geboren. Het veulentje is een hengst en zal de naam Tamu dragen, wat 'lief' betekent. Door het winterse weer verblijven mama Louisa en haar jong nu meestal in een warme stal. Zodra de zon schijnt en het niet vriest, mogen ze voor enkele uren naar buiten. Dat laat dierenpark Planckendael zelf weten.

Het kweekprogramma van de bedreigde grévyzebra’s heeft in Planckendael met de geboorte van Tamu een nieuwe boost gekregen. Twee jonge merries (Luisa en Nele) kregen namelijk vorig jaar gezelschap van de jonge hengst André. Dankzij de geboorte van Tamu heeft Planckendael een nieuwe bloedlijn opgestart. Tamu is een veulen van mama Louisa, maar ook Nele heeft voor het eerst een bolle buik.

Grévyzebra's

Het type zebra dat veulen Tamu is, is gekend om zijn vrij koppig en onstuimig karakter. Grévyzebra's hebben de grootste oren en schoft en de dunste strepen van de drie zebrasoorten. In dertig jaar tijd is hun aantal wereldwijd met tachtig procent afgenomen.