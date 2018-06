"Ze zijn niet ziek, maar wonen in het ziekenhuis"

Sommige kinderen wonen al maanden in een Brussels ziekenhuis vanwege een gebrek aan crisisplaatsen in de jeugdzorg. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Elk Brussels ziekenhuis met een kinderafdeling voorziet in opvangplaatsen voor noodsituaties. "Doorgaans blijven ze drie tot zes maanden", zegt Elisabeth Rebuffat, diensthoofd van de UMC Sint-Pieter in de Marollen. "Maar evengoed duurt ook het langer, negen maanden bijvoorbeeld, als we een plek zoeken voor iemand met autisme of een andere psychologische verzwaring."

Ook al doen de ziekenhuizen al het mogelijke om de jongeren goed op te vangen, volgens de kranten zeggen artsen dat het geen goede leefomgeving is. Zo is er deels het gevaar op infecties, en is er deels een gebrek aan omkadering.

Plaats van 'zieke' kinderen

Sommige kosten kunnen niet gerecupereerd worden. Maar het financiële aspect is niet het grootste probleem, klinkt het. Wel dat 'gezonde kinderen' de bedden in­nemen van 'zieke kinderen', die daardoor niet de nodige verzorging kunnen krijgen. Maar het bevel van een jeugdrechter weigeren gaat niet.

"De kern van het probleem ligt bij het structurele gebrek aan crisisopvangplaatsen", zegt Tine Suykerbuyk, een Nederlandstalige jeugdrechter in Brussel.