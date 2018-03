Zaken van vóór 12/01, blijven correctioneel

Gecorrectionaliseerde assisenzaken die vóór 12 januari 2018 werden doorverwezen, moeten bij de correctionele rechtbank blijven. De zaken die daarna zijn doorverwezen, moeten terug naar assisen. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist, nadat veel onduidelijkheid was ontstaan over de nietigverklaring van de ‘Potpourri-wet’. De maximale straffen bij de correctionele liggen tussen 20 à 30 jaar.

Eind december verklaarde het Grondwettelijk Hof de zogenaamde 'Potpourri-wet' ongrondwettelijk. Het was minister van Justitie Koen Geens (CD&V) die de wet in leven had geroepen. Die wet maakte het mogelijk om ernstige misdrijven ook voor een correctionele rechtbank te brengen, terwijl die daarvoor enkel voor het hof van assisen mochten komen. Het gaat dan bijvoorbeeld over terreur, roofmoorden of foltering, waarbij geen verzachtende omstandigheden zijn.

Bij een correctionele rechtbank stellen professionele rechters het verdict, bij assisen spreekt een volksjury zich uit over de schuldvraag. Door de hervorming werden zaken steeds vaker doorgeschoven naar een correctionele rechtbank.

Verduidelijking in chaos

Het Grondwettelijk Hof zette een streep onder die wet omdat het volgens hen ongrondwettelijk is, maar dat leidde tot heel wat discussie over de zaken die al opgestart waren en over de strafmaat. Daarom bracht het Hof vandaag meer duidelijkheid.

Alle ernstige misdaden die voor 12 januari 2018 zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank, blijven bij de correctionele rechtbank. Alle zaken die daarna werden doorverwezen, moeten in principe terug naar assisen. De beslissing van het Hof heeft met andere woorden geen invloed op de lopende zaken. Hetzelfde geldt voor de zaken waarover in beroep of cassatie een uitspraak moet worden gedaan.

Daarnaast besloot het Grondwettelijk Hof dat de straffen bij de correctionele rechtbank niet meer kunnen bedragen dan twintig jaar voor misdaden bestraft met twintig tot dertig jaar opsluiting, en dertig jaar voor misdaden bestraft met levenslange opsluitingen.

