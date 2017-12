Zachte maar natte overgang naar 2018

Wie zondagavond buiten de overgang van oud naar nieuw viert of even naar buiten gaat om het vuurwerk te bewonderen, zal wellicht zijn of haar paraplu nodig hebben. Zowel zondag als maandag zal het flink regenen. Goed nieuws is wel dat het een zachte overgang naar 2018 wordt.

Vandaag wordt het geleidelijk zwaar bewolkt en na de middag valt er neerslag. Lokaal kan de neerslag nog tijdelijk winters van aard zijn. De maxima liggen rond 6 graden en er waait een vrij krachtige wind.

Vannacht blijft het nog lang regenen, maar uiteindelijk wordt het een tijdje droger. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden.

Van oud naar nieuw

Tijdens het weekend valt er geregeld regen en het wordt erg zacht bij maxima rond 12 of 13 graden. Er waait ook een strakke wind.

De eerste week van 2018 wordt erg wisselvallig met elke dag kans op regen en veel wind. De maxima liggen hoger dan normaal.

