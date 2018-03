Zacht weekend voor de deur

De winterprik lijkt voorlopig voorbij en het weekend wordt zeer zacht met maxima tot zestien graden. Het blijft wel meestal bewolkt. Ook begin volgende week blijft het erg wisselvallig en iets minder zacht. Dat meldt het KMI.

Deze namiddag is het nog zwaarbewolkt met meestal lichte regen die geleidelijk van het zuiden naar het noorden schuift. De maxima schommelen tussen vijf en acht graden in de Ardennen en rond negen of tien graden in de andere streken.

Morgen is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met perioden van regen of buien, vooral in de namiddag. Wel blijft het zacht met maxima van tien tot zestien graden en er waait een meestal matige zuidenwind.

Zondag veel neerslag

Zondag sleept gedurende een groot deel van de dag een vrij actieve storing boven België. Vooral in het centrum en het oosten van het land kan er lokaal veel neerslag vallen. In de namiddag zouden er meer droge momenten zijn. De zachte maxima schommelen tussen tien en vijftien graden.

Volgende week wisselvallig

Volgende week begint zwaarbewolkt met op maandag perioden van regen of buien. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf de kust. Er waait een matige tot vrij krachtige wind. Ook kunnen er rukwinden zijn van vijftig kilometer per uur. De maxima schommelen tussen zeven en twaalf graden.

Van dinsdag tot vrijdag blijft het vaak zwaarbewolkt en regelmatig trekken er regenzones en buienlijnen over ons land. Woensdag draait de wind echter naar zuid tot zuidoost en het wordt tijdelijk droog met enkele opklaringen. De maxima liggen rond elf graden in het centrum.