Zaakvoerder sterft na klap tegen vrachtwagen, werknemer in shock

In Tielt, in West-Vlaanderen, is de zaakvoerder van een aannemingsbedrijf vanavond overleden bij een zwaar ongeval. De man zat als passagier in een bestelwagen. Aan het stuur zat een werknemer. Hij raakte lichtgewond.

Ter hoogte van het kerkhof op de ring van Tielt botste de bestelwagen tegen een vrachtwagen, die naast de weg geparkeerd stond. Door de klap werd de bestelwagen helemaal opengereten. De man die als passagier in het voertuig zat, had geen schijn van een kans en is ter plaatse overleden.

“Het slachtoffer is zaakvoerder van een aannemingsbedrijf uit Meulebeke”, zegt commissaris Luc Verbeure. “Het voertuig werd bestuurd door één van zijn werknemers. Die man raakte slechts lichtgewond, maar hij was wel in shock en moest ook naar het ziekenhuis.”

Het is onduidelijk waarom de bestelwagen van de weg is afgeweken en tegen de vrachtwagen is gebotst. Er is een verkeersdeskundige van het parket ter plaatse om de exacte omstandigheden te onderzoeken.