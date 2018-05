Zaak Mawda: "Agent is zwaar aangeslagen"

Het tweejarige Koerdische meisje Mawda is wel degelijk omgekomen door een politiekogel. Dat heeft het parket van Bergen daarnet gezegd, die benadrukte dat de agent die het dodelijke schot heeft afgevuurd “zwaar aangeslagen is”.

Het parket gaf deze middag een persconferentie in Bergen over het dossier. Daar werd gezegd dat er bij de politieachtervolging van afgelopen week één kogel werd afgevuurd, afkomstig van een wapen van een politieagent, in de hoop om de bestelwagen te doen stoppen.

Het tweejarige meisje dat achteraan in de bestelwagen zat, werd door die kogel in haar wang geraakt. Ze werd nog zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar overleed ze aan haar verwondingen.

De agent die het dodelijke schot afvuurde, is intussen geïdentificeerd. Het gaat om een agent uit Bergen. Volgens het parket is hij bijzonder zwaar aangeslagen. Hij heeft deze dodelijke afloop nooit gewild en had ook niet gedacht dat het zo ging lopen, klonk het. “Hij is verslagen en neerslachtig.”

Autopsie Eerder vandaag had de advocaat van de familie van de Koerdische peuter al laten weten dat ze de agent geïdentificeerd hadden, maar dat hij niet werd opgepakt. Nog volgens de advocaat zouden de smokkelaars zijn vrijgelaten na verhoor als getuigen.

De familie van het meisje en hun advocaten konden deze voormiddag ook het autopsieverslag inkijken bij het hof van beroep in Bergen. "De ouders willen gerechtigheid voor hun dochter", zei hun advocaat Olivier Stein. "We hebben geen redenen om te twijfelen aan de autopsie."

