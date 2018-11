Yasmine (4) en mama worden niet gescheiden, zegt parket

Het Brusselse parket gaf om 17.30 uur een persconferentie naar aanleiding van de terugkeer van de vierjarige Yasmine uit Syrië. "Er is geen enkele intentie om moeder en kind te scheiden", klonk het daar. De kleuter werd gisteren in Turkije met haar moeder herenigd nadat ze anderhalf jaar in Syrië bij een jihadistische militie had verbleven. Haar vader, Mehdi Atid, had haar daarheen ontvoerd.

"In het kader van de terugkeer van het meisje werden op de luchthaven de nodige maatregelen genomen opdat er geen beelden van haar kunnen gemaakt worden", meldde parketwoordvoerster Ine Van Wymersch voor de persconferentie. "Deze maatregelen passen volledig in de wettelijke verplichting die voorzien is in artikel 433bis Strafwetboek om de minderjarigen te beschermen. Bovendien is het ook de uitdrukkelijke wens van de moeder dat de intimiteit van de familie gerespecteerd wordt."

Geen scheiding tussen moeder en kind

Het parket kon tijdens de persconconferentie wel kwijt dat het meisje medische tests zal ondergaan om haar mentale en fysieke gezondheid te evalueren. Ook haar moeder wordt begeleid. Het parket gaf daarbij aan dat ze geen enkele intentie heeft om maatregelen te nemen die moeder en kind van elkaar scheiden. Aangezien het kind minderjarig is, kan het parket niet bekendmaken waar Yasmine nu naartoe gaat. "In de rust en in de intimiteit van het gezin kan het jonge kind tot rust komen en een stabiel leven leiden in ons land", klonk het.

Bekijk ook: