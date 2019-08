WWF start inzamelactie voor Amazonewoud

Het WWF start een actie om geld in te zamelen voor het Amazoneregenwoud, dat al drie weken lang geteisterd wordt door een recordaantal bosbranden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

"Het aantal bosbranden in Brazilië is dit jaar met 70% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2018: een nooit geziene stijging", klinkt het bij het WWF. "En het is nog lang niet voorbij: iedere dag komen er nieuwe brandhaarden bij in de Amazone. In Bolivia staat momenteel een gebied groter dan het hele Zoniënwoud in lichterlaaie. In Brazilië zijn op vijf dagen tijd meer dan 9.500 nieuwe branden ontstaan. Dit is een direct gevolg van de ontbossing, veroorzaakt door de enorme druk van de landbouw en de veeteelt."

De branden zijn dramatisch voor de biodiversiteit en zijn bovendien moeilijk onder controle te krijgen door droogte en harde wind. Buiten het Amazonegebied zijn ook andere regio's van Zuid-Amerika getroffen, met groot gevaar voor de lokale bevolking en de dieren. Net daarom start het WWF met een noodfonds: via de website van het WWF kan je een donatie doen.