Worsten met salmonella teruggeroepen

Vleesproducent Norenca roept in overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verschillende loten worst terug omdat salmonella werd aangetroffen. De producten werden verkocht in meer dan dertig winkels in heel het land, voornamelijk winkels van Spar en ook Makro/Metro.

Norenca vraagt de consumenten de worsten niet te gebruiken en terug te brengen naar het verkooppunt, meldt het bedrijf. Het gaat om de producten 'Boerenworst 1st', 'Boerenworst 3x130g', 'Boerenworst 18st 18x130g', 'Luikse worst 5st' en 'Luikse worst 18st'. De worsten (lotnummer 01815102) werden verkocht vanaf 13 april en hebben vervaldatum 19 april.

De mogelijke symptomen van besmetting door salmonella zijn koorts, buikkrampen en diarree, binnen de twaalf à 48 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting. Wie het product geconsumeerd heeft en symptomen vertoont, contacteert best de huisarts. Meer informatie via info@norenca.be of 014/58.45.11.

Foto: Archiefbeeld.