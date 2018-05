Worldline onderzoekt probleem van storing

Deze namiddag waren er in het hele land problemen met betalen via Bancontact. Worldline, het bedrijf dat het betalingsverkeer regelt, zegt dat de situatie intussen opnieuw genormaliseerd is. Ze weten nog niet precies wat er aan de hand was. Ondernemersorganisaties reageren boos op de nieuwe storing.

Verschillende mensen meldden deze middag op sociale media dat ze niet meer konden betalen met hun kaart. Cercle Brugge tweette bijvoorbeeld dat er geen tickets besteld konden worden online. Ook de bank BNP Paribas Fortis sprak van een algemeen probleem met elektronisch betalen via Bancontact.

Volgens Worldline is de situatie intussen genormaliseerd. "Vandaag werden onze diensten verstoord en dit had een impact op bepaalde betaaltransacties. We zagen een terugkeer naar normaal voor transacties met Bancontact om 15.37 uur en om 15.44 uur voor Maestro-bankkaarttransacties", klinkt het. Er waren ook problemen met kredietkaarttransacties. Die problemen waren achter de rug om 16.34 uur.

Worldline excuseert zich voor het ongemak, en zegt dat ze er alles aan gedaan hebben om de situatie snel te verhelpen. "We analyseren momenteel de impact en oorsprong van de storingen."

Ondernemers misnoegd

Ondernemersorganisatie NSZ is alvast erg misnoegd over de storing. “Worldline moet nu eindelijk komaf maken met herhaaldelijke problemen”, klinkt het. “Het gaat om het zoveelste incident.” Heel wat handelaars ondervinden daardoor vandaag opnieuw hinder. Daarom zal NSZ aan Worldline vragen om het probleem grondig in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat dergelijke problemen niet meer voorvallen.

Ook Unizo reageert boos. "De maat is vol", vindt de ondernemersorganisatie, die oproept tot meer investeringen in het netwerk. De organisatie meet samen met haar leden de schade van de nieuwe panne op en sluit schadeclaims en eisen tot compensatie niet uit.

Door een storing bij @Atos Worldline is het aan de dienst Ticketing op dit moment onmogelijk om te betalen met Bancontact. Gelieve hier dus rekening mee te houden! Vanavond is ticketing open tot 20u! #levecercle #ollemolletope — Cercle Brugge (@cercleofficial) 23 mei 2018