Woningen 30.000 euro duurder in 5 jaar tijd

Nooit werden in België meer woningen verkocht dan in de eerste zes maanden van dit jaar. Een woonhuis in België kostte in het tweede trimester van dit jaar gemiddeld 260.145 euro. Het gaat om een stijging met 3,7 procent ten opzichte van het tweede trimester van vorig jaar, of een meerkost van ongeveer 10.000 euro. De laatste vijf jaar is de prijs van een huis 30.000 euro gestegen.

Dat is merkwaardig, want in de vorige twee trimesters daalde de gemiddelde prijs van een woonhuis nog, zo blijkt uit de recentste Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). De Belgen waren volgens Fednot opvallend actief op de vastgoedmarkt, want het ging om het drukste tweede trimester sinds de start van de barometer in 2007.

“In de eerste 6 maanden van 2019 waren er in ons land 7,7 procent meer transacties dan in dezelfde periode in 2018”, zegt notaris Bart van Opstal. “We zien dezelfde trend in de drie gewesten: in Brussel waren er in de eerste jaarhelft 5,4 procent meer transacties dan in 2018. In Wallonië en Vlaanderen nam het aantal vastgoedtransacties sterker toe: respectievelijk met 7,2 procent en 8,3 procent.”

De gemiddelde prijs van een appartement klokte in het tweede trimester in ons land af op 229.820 euro. In vergelijking met het tweede trimester 2018 gaat het om een stijging met 4,8 procent, wat eveneens neerkomt op een meerkost van zowat 10.500 euro.

In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis met 13,2 procent. Rekening houdend met een inflatie van 8,2 procent over deze periode steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in reële waarde met 5,0 procent. Gemiddeld kost een woonhuis volgens Fednot nu zowat 30.000 euro meer dan in 2014. Voor een appartement is dat zowat 26.000 euro meer.

In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis af op 281.954 euro. Daarmee lag de gemiddelde prijs 9,7 procent hoger dan het nationale gemiddelde. In Wallonië lag de gemiddelde prijs van 194.531 euro dan weer 24,3 procent lager dan het Belgische gemiddelde.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg de gemiddelde prijs voor een woonhuis met 3,5 procent naar 469.597 euro. Een woonhuis kostte in Brussel gemiddeld 82,8 procent meer dan het Belgische gemiddelde.