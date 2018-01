Woning ontploft in Antwerpen: "14 gewonden, 1 kritiek"

Een ernstige ontploffing heeft een gebouw aan de Antwerpse Paardenmarkt volledig vernield. Daarbij raakten veertien mensen gewond, onder wie een iemand in kritieke toestand. Er zijn ook vijf mensen "ernstig gewond". Dat bevestigt de lokale politie van Antwerpen aan VTM NIEUWS. In totaal zijn zeven mensen levend van onder het puin gehaald. De zoekacties gaan deze nacht verder. Om zeker te zijn dat niemand nog onder het puin ligt, zoekt de Civiele Bescherming vannacht nog verder met twee hondenteams. Voor de mensen die nergens heen kunnen vannacht, is er een opvangcentrum opgericht.

Rond half tien vanavond werd de buurt rond de Antwerpse Paardenmarkt opgeschrikt door een enorme explosie. Een woning is volledig ingestort, twee aanpalende woningen raakten zwaar beschadigd. Hoe de ontploffing ontstaan is, is nog niet duidelijk. De politie benadrukt dat het niet om een daad van terrorisme gaat.

Het rampenplan werd afgekondigd en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om een zoekactie op te starten. "In het begin werden vier mensen levend onder het puin gehaald", zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. "De hulpdiensten hoorden toch nog stemmen, dus zijn we blijven zoeken ook al was het op dat moment nog gevaarlijk omdat de gebouwen niet stabiel waren. Later op de avond werden nog drie anderen van onder het puin gehaald." Bij die laatste drie gaat het om een vader, een moeder en een kind. Voorlopig is er nog geen sprake van doden.

Explosie #Paardenmarkt - voorlopige balans slachtoffers: 14 gewonden, waarvan 5 ernstig verwond en 1 persoon in kritieke toestand. 8 personen werden lichtgewond. pic.twitter.com/UNMySfC7Bo — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 16 januari 2018

In totaal telde de politie veertien gewonden. "Een van hen is kritiek. We hebben ook nog vijf mensen die ernstig gewond zijn. Acht andere mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht", aldus nog Bruyns.

Opvang Rode Kruis Vlaanderen is ter plaatse en heeft een medische hulppost opgezet. "Daarnaast zijn er ook een tien tot vijftien vrijwilligers die zorgen voor psychosociale opvang. We gaan een onthaalcentrum bemannen waar mensen die elkaar kwijt zijn, met elkaar in contact kunnen gebracht worden", zegt An Luyten van Rode Kruis Vlaanderen.

Inwoners die niet meer terug naar huis kunnen en nergens anders kunnen overnachten, kunnen terecht in een opvangcentrum.

De Wever uit medeleven Burgemeester Bart de Wever uitte zijn medeleven met de betrokken families via Twitter.

Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing. Dank aan hulpverleners die nu met opvang en redding bezig zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden waren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Antwerpen zal jullie steunen. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) 15 januari 2018