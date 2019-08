Wolken komen aanzetten, plaatselijk buitje mogelijk

Vandaag is het in de voormiddag meestal droog met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Dat meldt het KMI. In de namiddag verwachten we geleidelijk meer bewolking vanaf het westen waaruit een plaatselijk buitje kan vallen. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. Rukwinden tot 50 km/uur.

Vannacht kan er in het binnenland af en toe wat lichte regen of een buitje vallen, zeker in de zuidoostelijke helft van het land. Aan zee en in het noordwesten blijft het waarschijnlijk droog en volgen er opklaringen. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind wordt zuidwestelijk en zwakt op de meeste plaatsen af. In het noordwesten blijft de wind matig.

Dinsdag is er meestal veel bewolking. In het westen verwachten we wel enkele opklaringen maar in de zuidoostelijke helft van het land krijgen we perioden met regen of buien. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden bij een veelal matige zuidwestenwind.

Woensdag is het wisselend bewolkt met buien die kunnen gepaard gaan met onweer. Maxima van 19 tot 23 graden. De wind waait zwak tot matig, en aan zee soms vrij krachtig, uit west tot zuidwest.

Ook donderdag blijft het nog wisselvallig met enkele plaatselijke buien. Maxima rond 22 graden in het centrum.

Vrijdag is het droog met opklaringen en hoge wolkenvelden. Maxima rond 26 graden.