Wolf doodgereden in Limburgse Opoeteren

In het Limburgse Opoeteren is een wolf vanochtend doodgereden. Het gaat niet om wolvin Naya, maar om een tweede wolf. Die beet vermoedelijk twee schapen dood in Bree en Rotem. Het dier werd overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Welkomwolf.be kreeg sinds donderdag ook enkele meldingen van mensen die een wolf hadden gezien bij daglicht. De waarnemingen in Wijchmaal-Peer en Dilsen, Stokkem en Meeswijk passen qua timing perfect bij elkaar.

Schuwe Naya

Al snel werd duidelijk dat het niet om wolvin Naya kon gaan. De waarnemingen in bebouwde omgeving en midden op de dag zijn namelijk moeilijk te rijmen met het schuwe gedrag van wolvin Naya. Zij zwerft al twee maanden rond tussen vierhonderd schapen in de buurt van Leopoldsburg, zonder ook maar één keer toe te slaan. Uit de gps-gegevens van de wolvin blijkt ook dat Naya de voorbije weken niet in Bree of Rotem geweest is, waardoor het uitgesloten is dat zij de dader is.

Er werd dan ook meteen uitgegaan van een tweede wolf. Vanochtend trof de politie een doodgereden wolf aan in het Limburgse Opoeteren. Mogelijk zit hij achter de aanval op de twee schapen in Bree en Rotem.

Deze "wolf" werd het slachtoffer van het ongeval deze morgen. pic.twitter.com/RMZNUztALg — Politiezone Maasland (@PZMaasland) 11 maart 2018

