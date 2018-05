Woensdag uitvaart en witte mars Mawda

Mawda, het tweejarige meisje dat bij een achtervolging gedood werd door een politiekogel, wordt woensdag begraven op de begraafplaats van Evere. De uitvaart vindt om 14.00 uur plaats. Daarvoor wordt een witte rouwstoet georganiseerd die vertrekt vanuit het opvangcentrum La Porte d'Ulysse aan de Haachtsesteenweg in Haren.

Het lichaam van Mawda wordt overgebracht van Bergen naar Evere. De plechtigheid zelf vindt plaats om 14.00 uur. Voor aanvang wordt een witte rouwstoet georganiseerd die vertrekt aan het opvangcentrum La Porte d'Ulysse in Haren, gelegen op zo'n 1,4 kilometer van de begraafplaats van Evere.

Vlaggen halfstok

"De ouders wensen dat de mars ingetogen verloopt, zonder toespraken of andere politieke boodschappen", zegt het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen. Het platform nodigt gemeenten ook uit hun vlaggen halfstok te hangen.

Witte kledij

Deelnemers wordt gevraagd zich in het wit te kleden. Volgens het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen gaat het om een stille mars. "Het is belangrijk om iedereen eraan te herinneren dat de steun van de burgers van dit land de ouders veel deugd doet. Hun enige wens is dat onze rouwstoet die dag ingetogen is, ver van het politieke discours en manifestaties", meldt de organisatie op Facebook.

