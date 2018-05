Witte mars voor begrafenis van Mawda

Vanmiddag trok een witte mars ter herdenking van de overleden Koerdisch-Iraakse kleuter Mawda van Haren naar Evere. De rouwstoet werd gewandeld door mensen in witte kledij. Ze wandelden tot aan de plaats waar Mawda in Evere begraven wordt.

(Lees verder onder de tweet)

Honderden mensen lopen mee in witte mars voor afscheid van Mawda. Ze wordt begraven in Evere. #vtmnieuws #mawda pic.twitter.com/kuh98vb3VE — Romina Van Camp (@rominavancamp) May 30, 2018

De tweejarige Mawda zat samen met haar ouders en tientallen andere migranten in een bestelwagen die in de buurt van Bergen reed. De politie achtervolgde het busje en loste een schot. Later bleek dat de peuter door een kogel om het leven is gekomen. Het incident lokte heel wat reacties uit. Gisteren riepen de rectoren van de Belgische universiteiten de premier op om het gezin van Mawda definitief te regulariseren zodat ze in België kunnen blijven.

Witte mars

Het gaat om een stille mars. "Het is belangrijk om iedereen eraan te herinneren dat de steun van de burgers van dit land de ouders veel deugd doet. Hun enige wens is dat onze rouwstoet die dag ingetogen is, ver van het politieke discours en manifestaties", klinkt het op Facebook.

Aan de deelnemers werd gevraagd zich in het wit te kleden, de kleur van de hoop.

Begrafenis

Om 14 uur wordt Mawda begraven in Evere. Het wordt een sobere plechtigheid op de multiconfessionele begraafplaats. De ouders wensen dat de mars ingetogen verloopt, zonder toespraken of andere politieke boodschappen.

Lees ook: