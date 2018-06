Witte Mars trekt door Luik na aanslag

In Luik trekken vandaag minstens 3.000 mensen door de straten in een witte mars, om de slachtoffers van de aanslag van afgelopen dinsdag te herdenken. De optocht wordt georganiseerd door de vrienden van Cyril Vangriecken, een van de drie slachtoffers.

De deelnemers komen 's middags op de Espace Tivoli bijeen om eer te betuigen aan de drie mensen die doodgeschoten werden door Benjamin Herman. Ze stappen naar de plaats van de schietpartij op de boulevard d'Avroy, via de place Saint-Lambert, de rue Joffre en de boulevard de la Sauvenière.

"De bijeenkomst wordt omkaderd door de politie", preciseert de politiezone Luik. Op de plaats van de feiten zullen de deelnemers symbolisch honderden ballonnen oplaten om de witte mars af te sluiten.

“Eerbetoon aan onze vriend”

“Het is voor Cyril, want het is een vriend van ons. Het raakt me echt in het hart”, zegt vriend en organisator Raphael Delnoy. “Dus we doen het voor hem, maar het is ook een eerbetoon aan de twee agenten. Een nationaal eerbetoon, want die mensen werken elke dag voor onze veiligheid. En een jongeman, van 22 jaar, aan het einde van zijn studies, die helaas sterft bij zo'n gebeurtenis. Daarom vind ik het belangrijk om vandaag een grote herdenking te organiseren.”

Drie slachtoffers

Benjamin Herman (31), een gedetineerde met penitentiair verlof, schoot dinsdagochtend twee politieagentes met dienst en een 22-jarige jongeman in een auto dood. Hij opende ook het vuur op andere agenten die ter plaatse kwamen en verwondde vier van hen, allen zijn buiten gevaar.

Kritiek op Geens

Er kwam heel wat kritiek op het feit dat Benjamin Herman dinsdag de aanslag in Luik kon plegen terwijl hij op penitentiair verlof was. Hermans naam was namelijk al in verschillende rapporten van Staatsveiligheid opgedoken, en twee dagen vóór de aanslag, waarschuwde een cipier van de gevangenis in Marche-en-Famenne nog voor zijn gedrag. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kwam in het oog van de storm terecht, maar blijft wel aan als minister.