In een telbureau in de Frans van Ryhovelaan in Gent is een verdacht wit poeder gevonden in vier kiesbrieven. Het gebouw van basisschool De Dialoog is hermetisch afgesloten en de civiele bescherming is ter plaatse.

De politie meldt dat zeven tellers het gebouw niet mogen verlaten. Zo'n zeshonderd brieven mogen niet geteld worden.