Wit poeder in Gents telbureau: vals alarm

In een telbureau in de Frans van Ryhovelaan in Gent is een verdacht wit poeder gevonden in vier kiesbrieven. Het gebouw van basisschool De Dialoog werd hermetisch afgesloten en de civiele bescherming kwam ter plaatse. Zo'n zeshonderd brieven mochten niet geteld worden. Omstreeks 19.45 uur bleek dat het om een vals alarm ging.

De Civiele Bescherming onderzoekt in Peutie vier brieven waarin een poeder zat. Volgens de voorzitster van het stembureau werd niemand onwel maar veroorzaakte het poeder wel wat lichte irritatie. "We zijn bezorgd", zegt Janna Van Der Heyden. "Het is heel jammer dat onze werkzaamheden stil liggen. We hadden het graag goed afgewerkt. Dit is sabotage." De brieven zullen na onderzoek eerst teruggebracht worden naar Gent, waarna alle brieven vervolgens naar het telbureau kunnen vertrekken.

Tijdens de stembusgang had Van Der Heyden niets abnormaal opgemerkt. "Op het moment dat de bijzitters de stembiljetten uit de bussen haalden, merkten we een poeder op. Eerste leek het stof te zijn, maar dan merkten we dat in bepaalde biljetten poeder gevouwen zat en dat het zich verder had verspreid. We hebben meteen contact opgenomen met het hoofdbureau. Daarop hebben we het lokaal verlaten."