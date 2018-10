Winteruur bespaart Belg 2,6 euro per jaar

Dit weekend is het weer zover: in de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok van 3 naar 2 uur. Mogelijk is het de laatste keer dat we de tijd letterlijk terugdraaien: Europa wil de verplichte halfjaarlijkse switch afschaffen.

Voor het economisch voordeel moeten we het winteruur alvast niet behouden, zo blijkt uit een berekening van energieleverancier Essent.be. We moeten de verlichting dan wel minder aansteken, maar de winst die dat oplevert, is verwaarloosbaar.

“Waar de consument vroeger nog zo’n 21,9 euro won, is dat bedrag de voorbije jaren gedaald tot een luttele 2,6 euro per jaar”, zegt Koen Colpaert van Essent.be. “Ledverlichting, dat steeds populairder wordt, verbruikt immers veel minder.”