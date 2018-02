Is het goed om de ruiten van je wagen in te wrijven met een aardappel tegen de vrieskou? Of dek je ze beter af? Of kan je beter shampoo of afwasmiddel aan de binnenkant wrijven om het aandampen te vermijden? Mobiliteitsorganisatie VAB deed de test. Dit werkt wel en dit werkt niet tegen de vrieskou.