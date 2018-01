Winterdag door ijskoude wind

Het wordt vandaag een koude dag door een ijskoude wind. De maxima liggen rond 1 graad in Hoog-België en rond 3 graden in Laag-België. In Belgisch-Lotharingen kan de temperatuur stijgen tot 5 graden. Door de noordoostenwind liggen de gevoelstemperaturen echter tussen de 0 en -3 graden.

Het is vanochtend nog overal betrokken en in de zuidoostelijke helft van het land valt soms lichte regen of smeltende sneeuw. In de Hoge Venen kan het soms heel licht sneeuwen. In het noorden en het westen verschijnen er brede opklaringen, terwijl het in het zuidoosten droog wordt maar bewolkt.

's Nachts wordt het op de meeste plaatsen droog, maar overwegend bewolkt. De minima liggen tussen 0 en 2 graden.

Zon?

Morgen begint met vrij veel bewolking, maar geleidelijk komen er mooie opklaringen. De zon lijkt zich wel meestal te gaan verschuilen achter een sluier van hoge bewolking. De maxima liggen tussen 2 en 5 à 6 graden.

Dinsdagochtend zijn er nog zonnige perioden, maar geleidelijk wordt het zwaarbewolkt en op sommige plaatsen kan een bui vallen. De maxima liggen rond 7 graden.

Regen

Woensdag trekt een zwakke regenzone over het land. De maxima liggen rond 8 graden. Van donderdag tot en met zaterdag krijgen we grijs, maar meestal droog weer, met maxima van 5 à 6 graden.

CO-vergiftiging

Het KMI waarschuwt nog voor CO-vergiftiging. Het vraagt zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of braakneigingen.