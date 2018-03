Winterbanden vervangen? Maak nu afspraak!

Wie nog geen afspraak gemaakt heeft om z’n winterbanden terug te laten vervangen door zomerbanden, wacht daar best niet te lang meer mee. “Het is belangrijk dat mensen er tijdig aan denken”, aldus Philippe Decrock van Traxio. “Het kan immers vier à vijf weken duren voor je een afspraak krijgt.”

Voor de aanvang van de winter wordt er heel veel nadruk gelegd op het belang van winterbanden, maar ook zomerbanden hebben een aantal voordelen. Net om die zomerbanden op tijd te laten plaatsen, moet je vroegtijdig een afspraak maken.

Philippe Decrock van Traxio, de federatie van de autosector en aanverwante sectoren, verklaart dat het een zekere organisatie van de sector vraagt. Zo moeten garages en bandencentrales zich goed voorbereiden om de toestroom aan klanten aan te kunnen. “Wil je zeker zijn dat je je zomerbanden op tijd hebt, dan maak je als particulier best al een viertal weken op voorhand een afspraak.”

Voordelen

Elke soort band heeft z’n eigen voordelen. “Alles draait om de structuur van de banden”, aldus Decrock. “Bij hogere temperaturen ben je beter af met zomerbanden. Die banden hebben een rubbersamenstelling die is afgestemd op goede grip en weerbaarheid bij zachte temperaturen”. Bovendien zal je het voelen in je portemonnee. “Ook het verbruik is lager wanneer er zomerbanden op de wagen zitten”, voegt hij toe.

Vierseizoenenbanden

Ook zijn er de zogenaamde vierseizoensbanden. Die banden zijn een compromis tussen zomerbanden en winterbanden. Ze zijn een geschikte oplossing voor regio’s met een gematigd klimaat en werken goed voor mensen die minder kilometers doen.

Winterbanden nu al kopen?

Is het een goed idee om nu al winterbanden aan te kopen voor volgend jaar? Mogelijk. Het is nooit een slecht idee om de banden al klaar te hebben liggen, maar het is niet zo dat je buiten het seizoen grote koopjes kan doen. “Het is mogelijk dat bepaalde garages en handelaars momenteel kortingen op winterbanden aanbieden, maar het is zeker niet zo dat de hele sector dit doet”, aldus Decrock. “Het is dus aan de particulier zelf om koopjes op te sporen.”