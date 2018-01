Winter trekt zich even terug deze week

Vanmiddag geniet vooral het noordoosten van het land aanvankelijk nog van opklaringen. Later wordt het overal betrokken met naar het eind van de namiddag toe al de eerste neerslag in de gebieden nabij de Franse grens. De maxima liggen tussen 0 graden op de Ardense hoogten en 5 graden in Vlaanderen.

Morgen is het eerst nog zwaarbewolkt met wat regen of enkele buien. In de namiddag wordt het droger en kunnen er zich enkele opklaringen ontwikkelen vanaf het noordwesten. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen bij een overwegend matige westen- tot noordwestenwind.

Zacht, maar grijs

Dinsdagochtend zijn er hier en daar nog wat opklaringen, maar het wordt vrij snel betrokken, gevolgd door motregen en lichte regen. In de Ardennen is smeltende sneeuw mogelijk. De maxima liggen tussen 4 graden in Hoog-België en 10 graden aan zee. In het centrum krijgen we temperaturen rond 8 graden. 's Nachts wordt het nog 1 of 2 graden zachter.

Woensdag wordt een grijze dag met soms wat gemiezer of lichte motregen. De maxima liggen in de buurt van 12 graden. Er is kans op rukwinden rond 70 km/h.

Onweer?

Donderdag regent het waarschijnlijk nog in de zuidoostelijke helft van het land. Heel langzaam trekt die neerslagzone weg. In het noordwesten begint de dag vrij zonnig. Later kunnen er wel een aantal buien ontstaan, eventueel zelfs met onweer.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt weer met kans op buien. De maxima liggen rond 7 graden. Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met regen en in de Ardennen kans op smeltende sneeuw. Zondag wordt waarschijnlijk een grijze, maar meestal droge dag.