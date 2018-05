Winkels van Lidl na week terug open

Na een week staking gaan alle winkels van Lidl vandaag weer open. De vakbonden en de directie hebben gisterenavond een akkoord bereikt om de werkdruk te verlagen. Toch zullen nog niet alle producten vandaag al in de winkel liggen.

Concreet werd gisteren beslist dat elk filiaal van de winkel per week één extra werkkracht krijgt. Dat blijft zo tot de onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie zijn afgelopen en een nieuwe, brede arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. De bonden willen namelijk dat die 42 uur aan arbeidskracht permanent worden toegevoegd aan de roosters, de directie had eerder voorgesteld om ze voor zes maanden in te voeren.

Vandaag zullen wel nog niet alle producten in de winkel liggen. Dat zegt de woordvoerster van Lidl, Isabelle Colbrandt, aan VTM NIEUWS. “We doen er alles aan om zoveel mogelijk goederen al in alle winkels te hebben, maar dat zal nog niet honderd procent zijn aangezien ook de distributiecentra een aantal dagen gesloten waren. We gaan nu een dagje de tijd nemen om alle voorraden te kunnen aanvullen.”

De staking bij Lidl heeft een week geduurd.

