Winkels rollen samen dievenbendes op

Tien winkelketens werken al bijna twee jaar in het grootste geheim samen met de federale politie om rondtrekkende bendes op te rollen. Die aanpak is zo een succes dat het proefproject nu opengesteld wordt voor alle grote handelaars. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het principe is heel eenvoudig. Als grote winkelketens vermoeden dat ze niet te maken hebben met kruimeldieven, maar met georganiseerde criminaliteit, posten ze alles wat ze weten over de daders op een beveiligde website. Het kan gaan om filmpjes van de bewakingscamera's, foto's of processen-verbaal. Vervolgens screent de federale politie alles wat gepost werd en zoekt ze verbanden met misdrijven elders in het land.

Aan het proefproject, dat al sinds mei 2016 loopt, namen tien grote winkelketens deel en vanaf deze week kunnen alle Comeos-leden deelnemen, net als apothekers en banken. Er werden al 2.000 feiten gesignaleerd op het platform, dat Commerce Information Network werd gedoopt. In de helft van de gevallen werd er dankzij de site een doorbraak gerealiseerd.