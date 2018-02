Winkels halen 363 ton suiker uit ons eten

De drie grote supermarkten in ons land hebben vorig jaar 363 ton suiker uit de voedingsproducten van hun huismerken gehaald. Dat bericht Het Laatste Nieuws.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft ons allen op dieet gezet, klinkt het. In een overeenkomst met Volksgezondheid engageerde de voedings- en distributiesector zich om tegen eind vorig jaar vijf procent van de calorieën uit de voeding van hun huismerken te halen in vergelijking met 2012. Momenteel wordt gewerkt aan een monitoringrapport met de resultaten van die inspanningen, dat in de lente zal worden voorgesteld.

Zelfde smaak

De drie grootste supermarkten, Colruyt, Delhaize en Carrefour, gaven alvast een inkijk in de stappen die ze vorig jaar hebben gezet. Samen namen ze 3.300 producten onder de loep. Er werd gekeken of de samenstelling kon worden veranderd, zonder te veel aan de smaak te raken.

Zo is in totaal 363 ton suiker verdwenen uit voeding van de huismerken. Tegelijk werd 170 ton minder vet en 82 ton minder zout gebruikt. Ook de komende jaren moeten de calorieën in onze voeding verder worden teruggedrongen.

Koopt consument meer?

"Het is zeker goed dat er inspanningen worden geleverd. Dit is waar onze bedrijven al even mee bezig zijn", zegt Fevia. "Maar het is maar een deel van het verhaal. Om echt te kijken wat de impact is op de volksgezondheid moeten we ook andere cijfers in rekening nemen: cijfers die bekijken hoeveel de consument van een bepaald product koopt", zegt Nicolas Courant van Fevia. "Je kan in een product minder suiker of vet stoppen, maar als de consument er meer van koopt, heeft dat natuurlijk ook invloed."

De sector is momenteel, in samenwerking met de overheid, bezig met de berekening van de data die beide combineren. De resultaten worden verwacht tegen de zomer. "En ook daarna willen wij met de voedingsindustrie kijken hoe we nog verder kunnen gaan. Dit is voor ons een langetermijnverhaal."