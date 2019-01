Winkelketen Delhaize stopt verkoop van kangoeroevlees

Winkelketen Delhaize stopt met het verkopen van kangoeroevlees. Dat is het gevolg van een oproep van dierenrechtenorganisatie Gaia.

Jaarlijks komen er zo'n 180.000 kangoeroes ons land binnen. Dat is problematisch, want het vlees vormt een reëel gevaar voor de volksgezondheid: de kangoeroes worden onhygiënisch geslacht en om dat te compenseren wordt melkzuur toegevoegd, dat verboden is. Daarnaast tonen beelden dat de kangoeroes op erg wrede manier worden gedood. Dierenorganisatie GAIA pleit daarom om de verkoop van kangoeroevlees in ons land stop te zetten.

Kangoeroes hebben de status van beschermde dieren. Maar dat wettelijk kader beschermt de nationale mascotte niet tegen wreedheden. Jaarlijks worden gemiddeld 1,6 miljoen kangoeroes geslacht. Ons land is volgens een rapport van GAIA verrassend de grootste importeur van kangoeroevlees. In 2016 was ons land goed voor 27 procent van de Australische vleesexport. Dat betekent dat ons land op één jaar meer dan 632 ton kangoeroevlees heeft ingevoerd, goed voor 180.000 kangoeroes.

