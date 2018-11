Winkeliers willen zelf beboeten bij diefstal

Het aantal winkeldiefstallen geverbaliseerd door de politie in ons land is in 2017 licht gedaald. In totaal werden 21.096 diefstallen vastgesteld. Dat is twee procent minder dan in 2016. Maar het werkelijke aantal ligt veel hoger, omdat vier op de tien zelfstandigen winkeldiefstallen niet aangeven. Winkeliers vragen dan ook dat ze dringend zelf mogen beboeten.

In 2017 verbaliseert de politie dagelijks bijna 60 winkeldieven. Steeds vaker gebeurt dat in kleine winkels en buurtsupermarkten. Uit cijfers van het NSZ blijkt dat uitbaters van winkels de dieven ook steeds vaker laten gaan. "Het feit waarom vier op de tien handelaars nooit aangifte doen van een winkeldiefstal is gewoon omdat het niet opbrengt”, zegt Christine Mattheeuws van het NSZ. “Ze weten wanneer ze aangifte doen dat de politie er vaak niet bij komt. En als die komt, dan wordt het pv onmiddellijk geklasseerd."

In de toekomst zou het mogelijk worden dat winkeliers zelf een boete kunnen geven. Een boete van 181 euro, als het van de winkeliers afhangt. Maar tot op vandaag komen het parket en de zelfstandigen daarover niet overeen en mag het nog niet. Het systeem is ook niet waterdicht want de dief moet zelf akkoord gaan met de boete die de winkelier oplegt.

Wachten op regeling

De winkeliers zijn het wachten beu en hopen dat er snel een fatsoenlijke regeling komt. Maar daarvoor is een protocolakkoord nodig over winkeldiefstal. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) zijn dat nog volop aan het uitwerken. De teksten moeten ook nog besproken worden met het college van procureurs-generaal.