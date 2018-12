Winkelcentrum Gent Zuid even ontruimd na mazoutlek

Shoppingcenter Gent Zuid werd daarnet ontruimd na een melding van mazoutgeur. Een mazouttank én een dieselwagen lekten. De combinatie van die geuren werd via de ventilatie in het winkelcentrum verspreid. Het zal nog uren duren voor de geur verdwijnt.

Deze namiddag werd het Shoppingcenter Gent Zuid ontruimd. Zo'n tweehonderdtal mensen moesten het gebouw en de parkeergarage verlaten nadat een scherpe en indringende geur van mazout zich verspreidde in het gebouw. De brandweer bevestigt dat er een lek is in de garage.