Wind neemt af, dan buien en opklaringen

Vanochtend kunnen er vooral in het oosten van het land nog felle buien vallen, mogelijk zelfs met onweer. Later volgen er tussen de opklaringen door nog enkele buienlijnen met vooral in het noordoosten nog kans op een donderslag. In de late namiddag wordt het droog vanaf de kust. Maxima tot 10 graden. Dat meldt het KMI.

Morgen trekt een storing over het land. De bewolking neemt toe vanaf de Franse grens en in de loop van de voormiddag gaat het overal licht tot matig regenen. Na de middag wordt het droger met opklaringen vanaf de kust. De maxima zijn vrij zacht en schommelen tussen 8 graden op de Hoge Venen en 12 graden in het centrum. De zuid- tot zuidwestenwind is eerst matig en neemt in de loop van de dag toe naar vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan de kust. Rukwinden tot 70 km per uur.

Vrijdag

Vrijdag is het licht wisselvallig met opklaringen in het noordwesten en af en toe wat regen in de zuidoostelijke helft van het land. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. De wind waait zwak tot matig.

Weekend

Zaterdag is het zwaarbewolkt met perioden van regen. De maxima liggen rond 6 of 7 graden in het centrum van het land. Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt met af en toe winterse neerslag. Maxima tussen 3 of 4 graden in het noordwesten en 6 of 7 graden in het zuidoosten.

Volgende week

Maandag en dinsdag wordt het overwegend droog en koelt het verder af naar 3 graden op maandag en 1 graad op dinsdag in het centrum van het land. 's Nachts vriest het overal. Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden voor waterverwarmingstoestellen en vuurhaarden. Let op bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken. Die kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.