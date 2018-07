Willy Naessens trouwt met zijn Marie-Jeanne

In de kerk van het Oost-Vlaamse Elsegem hebben de bekende ondernemer Willy Naessens en Marie-Jeanne Huysman elkaar het ja-woord gegeven. De twee kennen elkaar al meer dan vijftig jaar, maar vorig jaar heeft Willy zijn Marie-Jeanne eindelijk ten huwelijk gevraagd. Het kerkelijk huwelijk moet een groots volksfeest worden waarop alle inwoners van Elsegem en Wortegem-Petegem uitgenodigd zijn.

Marrie-Jeanne kwam 51 jaar geleden als secretaresse in het bedrijf van de Oost-Vlaamse zwembadbouwer werken. Op haar 68ste verjaardag trouwt ze met haar vroegere baas. Het koppel komt in een koets aan bij de kerk van Elsegem, waar de bruiloft plaatsvindt. Klein detail: de koets is een replica van de film van Sissi.

Er zijn meer dan tachtig gasten aanwezig op het huwelijk van Willy Naessens en zijn Marie-Jeanne. Onder hen ook enkele bekenden zoals zanger Bart Kaëll en zijn partner Luc Appermont, maar ook staatssecretaris Pieter De Crem en Herman De Croo.

Maar ook alle inwoners van Elsegem en Wortegem-Petegem zijn uitgenodigd. Omdat niet al het volk de ceremonie in de kerk kan volgen is er buiten een tent met groot scherm voorzien.